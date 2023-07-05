Fransa’da 1 haftada bin bina 5 bin 662 otomobil yakıldı
Fransa’da 17 yaşındaki Nael M.’nin Paris’in Nanterre banliyösünde polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoların ilk hafta bilançosu açıklandı.
Le Parisien’in verdiği rakamlara göre, aralarında 254 karakolun da olduğu bin bina ateşe verildi, 5 bin 662 araba kullanılamaz hale getirildi. Bugüne kadar toplam 2 bin 354 kişi gözltına alınırken; gözltına alınanların yüzde 60’ının 17 yaşında oldukları belirtildi. Yaralanan polis sayısı da 722. 24 yaşındaki bir itfaiye eri de kalp krizinden hayatını kaybetti.
Polis, 27 Haziran’da, Nanterre’de, içinde 3 kişi bulunan ve “dur” ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Soruşturma başlatılırken, ateş eden polis memuru açığa alınmıştı. Protestolar Fransa geneline yayılırken; İsviçre, Beliçka ve Yunanistan’da da göçmen karşıtlığı yürüyüşleri düzenlendi.