Fransa’da 1 haftada bin bina 5 bin 662 otomobil yakıldı

Le Parisien’in verdiği rakamlara göre, aralarında 254 karakolun da olduğu bin bina ateşe verildi, 5 bin 662 araba kullanılamaz hale getirildi. Bugüne kadar toplam 2 bin 354 kişi gözltına alınırken; gözltına alınanların yüzde 60’ının 17 yaşında oldukları belirtildi. Yaralanan polis sayısı da 722. 24 yaşındaki bir itfaiye eri de kalp krizinden hayatını kaybetti.

Polis, 27 Haziran’da, Nanterre’de, içinde 3 kişi bulunan ve “dur” ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Soruşturma başlatılırken, ateş eden polis memuru açığa alınmıştı. Protestolar Fransa geneline yayılırken; İsviçre, Beliçka ve Yunanistan’da da göçmen karşıtlığı yürüyüşleri düzenlendi.