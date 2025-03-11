Fransa'da 2024'te aşırı sıcaklar 3 binden fazla can aldı
Fransa Halk Sağlığı, geçtiğimiz yıl aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede 3 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2024 yazı, Fransa'da en sıcak sekizinci yaz olarak kayıtlara geçmişti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa Halk Sağlığı kurumunun açıkladığı verilere göre, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle 2024'te 3 bin 711 kişi hayatını kaybetti.
Aşırı sıcaklar sebebiyle ölenlerin dörtte üçünü 75 yaş ve üstü kişiler oluşturdu.
Öte yandan, sıcaklığa bağlı hipertermi, dehidratasyon ve hiponatremi gibi şikayetlerle 17 binden fazla kişi acil bakım hizmeti aldı, 10 bini aşkın kişi de hastaneye yatırıldı.
Fransa'da 2024 yazı, en sıcak sekizinci yaz olarak kayıtlara geçmişti.