Fransa'da 3 bin 600 hektarlık orman yandı

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesindeki orman yangını büyümeye devam ediyor. Pazartesi günü çıkan yangında, şiddetli rüzgarın da etkisiyle şu ana kadar 3 bin 600 hektar ormanlık alan küle döndü. Gironde bölgesinde toplam bin 200'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği yangına yaklaşık 920 itfaiyeci müdahale ediyor. Bölgedeki çok sayıda yol da alevler nedeniyle kapatıldı.



Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 ev ve birkaç bina yandı" ifadelerine yer verildi. Bunun yanında bu yıl Fransa'da 60 bin hektardan fazla alan yandı.