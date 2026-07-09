Fransa'da 72 vilayette turuncu alarm: Tren seferleri iptal, müzeler kapalı

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Fransa'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 72 vilayette turuncu alarm verilirken tren seferlerinin 4'te 1'i iptal edildi.

Sıcaklıkların 41 dereceye kadar ulaşması beklenirken sıcaklar, özellikle güneyde günlerdir devam eden orman yangınlarını olumsuz etkiliyor.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yangın söndürme faaliyetlerinin daha kolay ilerlemesi için valilere talimat verirken Drome, Pyrenees-Orientales, Herault, Loir-et-Cher dahil çok sayıda vilayetin orman yangınlarından etkilendiği belirtildi.

Ülke genelinde dün 325'ten fazla yangın tespit edildiğini belirten Nunez, gönüllü itfaiyecilerin mesai saatleri sırasında seferber edilebilmeleri için firmalarla görüşme talimatı verdi, işverenlere teşekkür etti.

Tren seferleri iptal, müzeler kapalı

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF, sıcak havalar nedeniyle ülke genelinde şehirler arası tren seferlerinin 4'te 1'ini iptal etti.

Fransız elektrik şirketi EDF de sıcak hava dalgası nedeniyle Golfech kentindeki nükleer santralindeki bir reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Paris'teki Louvre Müzesi'nin de 10-13 Temmuz tarihlerinde kapılarını ziyarete erken kapatacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor. Öte yandan, itfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.