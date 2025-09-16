Fransız Bakan'ın lüks takılarını bildirmemesi üzerine ön soruşturma başlatıldı

Fransa'da bakanın lüks takıları gündemde: Ön soruşturma açıldı
Fransa’da geçen hafta düşen hükümetin Kültür Bakanı Rachida Dati hakkında, lüks takılarını Kamu Hayatında Şeffaflık Yüksek Otoritesi'ne (HATVP) bildirmediği gerekçesiyle ön soruşturma açıldı. Fransız Liberation gazetesi, Dati'nin 420 bin euro değerindeki 19 lüks takısını HATVP'ye bildirmediğini öne sürmüştü.
Ulusal basındaki haberlere göre Paris Savcılığı, Kültür Bakanı Dati'nin, takılarını HATVP'ye bildirmediği için ön soruşturma başlattığını bildirdi.
Soruşturma, Paris adli polisinin mali ve yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülecek.
Fransız Liberation gazetesi, nisan ayında, Dati'nin 420 bin euro değerindeki 19 lüks takısını HATVP'ye bildirmediğini iddia etmişti.
Fransa'da siyasetçilerin 10 bin eurodan fazla değeri olan takılarını resmi makamlara bildirmesi gerekiyor.