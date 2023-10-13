Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 öğretmen ölü, 2 yaralı
Fransa'nın kuzeyinde bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Haber Merkezi
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Ulusal basındaki haberlere göre bir kişi, ülkenin kuzeyindeki Arras kentinin merkezinde bir liseye girerek bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Polis şüpheliyi ve erkek kardeşini gözaltına aldı. Şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu aktarıldı.