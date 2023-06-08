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Fransa'da bıçaklı saldırı: 4'ü çocuk 6 yaralı

Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Fransa'nın güneydoğusundaki Annecy kentinde bıçaklı saldırı düzenlendi.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaralılar arasında çocukların da olduğunu belirti.

Darmanin, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Annecy'de bıçaklı saldırgan, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi yaraladı. Şahıs, polisin çok hızlı müdahalesi sayesinde yakalanmıştır" dedi.