Fransa'da bıçaklı saldırı! Bir kişi öldürüldü
Fransa'nın Mulhouse kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki polis memurunun ağır yaralı olduğu açıklandı. Saldırganın takip listesindeki bir Cezayirli olduğu belirtildi.
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Fransa'nın Mulhouse kentinde bugün saat 15:40 sıralarında bir gösteri sırasında bıçaklı saldırı düzenlendi.
Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, iki polis memuru ağır yaralı.
Saldırıyı düzenleyen 37 yaşındaki Cezayirli zanlının gözaltına alındığı açıklandı.
Saldırganın 'terörizm takip listesi'nde bulunduğu, çeşitli davalarda yargılandığı ve ülkeyi terk etme yükümlülüğü olduğu kaydedildi.