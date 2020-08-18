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Fransa'da çalışanlara maske zorunluluğu getirildi

Fransa'da 1 Eylül'den itibaren iş yerlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Fransa'da çalışanlara maske zorunluluğu getirildi
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Fransa Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zorunluluğun birden fazla kişinin çalıştığı tüm iş yeri ve fabrikaları kapsadığı ifade edildi.

Bu yılın başında Avrupa'nın en katı koronavirüs yasaklarının uygulandığı Fransa'da geçtiğimiz haftalarda koronavirüs vaka sayısında artış yaşanmış ve uzmanlar durumun kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunmuşlardı.

Kaynak: Reuters

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