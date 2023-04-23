Fransa'da ceketi metronun kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti
Fransa'nın başkenti Paris'te ceketi metronun otomatik kapısına sıkışan kadın, trenin hareket etmesiyle sürüklenerek yaşamını yitirdi.
Başkent Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'den yapılan açıklamada, Bel-air istasyonunda ceketi metronun otomatik kapısına sıkışan kadının sürüklenerek hayatını kaybettiği belirtildi. Olay nedeniyle ulaşıma uzun süre ara verildiği kaydedildi.
France Info'nun haberine göre, 40 yaşlarındaki kadın metrodan aceleyle çıktığı sırada kapanan otomatik kapıya ceketi sıkıştı. Kadın, hareket eden metronun altına düşüp sürüklendi.
Yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kadın hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.