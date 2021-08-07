Fransa'da COVID-19 yasasına karşı gösteriler 4. haftasında

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı COVID-19 yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, art arda 4 haftadır protesto düzenliyor.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 198 noktasında, yasadaki özellikle bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğuna ve COVID-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkanlar, ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu.

Gösterilerin 4. haftasında 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris'te, yağmurlu havaya rağmen Sarı Yelekliler ve aşırı sağcılar gibi farklı oluşumlar, pazartesi yürürlüğe girecek yasayı protesto için 4 farklı gösteri düzenledi.

Katılımın geçen haftalara göre daha yoğun olduğu gözlemlenen Paris'te Pont de Neuilly'de toplanan binlerce kişi, polis kordonu eşliğinde Avenue Victoria’ya doğru ilerledi.

Güvenlik güçleri, kortejin dışına çıkmaya çalışan bazı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.

İçişleri Bakanlığı, gösterilere ülke çapında 237 bin, başkent Paris'te 17 bin, Toulan kentinde 19 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Protestolarda 35 kişi gözaltına alınırken, 7 polis hafif yaralandı.