Fransa'da COVID-19'da 24 saatte 60 bin vaka

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 168 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 119 bin 899'a çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 59 bin 19 artışla 7 milyon 987 bin 591'e yükseldi. Bu sayı, 3 Kasım'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e ulaştı. Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 44 bin 584'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 351'i yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 714 kişinin COVID-19 tedavisine devam ediliyor. Bu sayı, bir hafta önce 10 bin 249 olarak kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 52 milyon 147 bin 126'ya ulaştı, 51 milyon 64 bin 236 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 11 milyon 619 bin 831 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Böylece yetişkinlerin yüzde 89'unun aşıları tamamlanmış oldu.