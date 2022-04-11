Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk tur oyların tamamı sayıldı

Fransa'da dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylarının sayımı tamamlandı.

Fransa İçişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan verilere göre, seçimin ilk turunda yarışan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 27,84 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Marine Le Pen yüzde 23,15 ile ikinci oldu.

Le Pen'in en yakın takipçisi yüzde 21,95 ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon oldu.

Aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak.

İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron'un, bazı anketlerde oyların yüzde 56'sını, diğerlerinde oyların yüzde 52'sini alması öngörülüyor.

Macron, seçimin ilk turunda yarışan 12 adaydan birçoğunun ikinci tur için desteğini almıştı.

Bakanlığın verilerine göre oyların tamamının sayılması sonucu 12 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

- Emmanuel Macron: 9.785.578 - yüzde 27,84

- Marine Le Pen: 8.136.369 - yüzde 23,15

- Jean-Luc Melenchon: 7.714.949 yüzde 21,95

- Eric Zemmour: 2.485.935 yüzde 7,07

- Valerie Pecresse: 1.679.470 yüzde 4,78

- Yannick Jadot: 1.628.337 yüzde 4,63

- Jean Lassalle: 1.101.690 yüzde 3,13

- Fabien Roussel: 802.615 yüzde 2,28

- Nicolas Dupont-Aignan: 725.356 yüzde 2,06

- Anne Hidalgo: 616.651 yüzde 1,75

- Philippe Poutou: 268.984 yüzde 0,77

- Nathalie Arthaud: 197.184 yüzde 0,56

İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.