Fransa'da eşini doğuma yetiştirmek için hız yapan sürücünün cezası kaldırıldı

Fransa'da hız sınırını aşan bir sürücünün aldığı para cezası, olağanüstü bir durum nedeniyle iptal edildi. 12 Temmuz'da Indre-et-Loire vilayetindeki Joue-les-Tours çevre yolunda, hız sınırının 90 kilometre olduğu yolda 130 kilometre hızla radara giren Damien isimli sürücüye 135 Euro ceza kesildi.

Ancak Indre-et-Loire Ulusal Polisi, sürücünün o sırada doğum sancıları başlayan eşini hastaneye yetiştirmeye çalıştığını tespit etti. Polis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Nino” isimli bebeğin hastaneye varılamadan araçta dünyaya geldiğini belirterek, bu olağanüstü durum ve acil ihtiyaç göz önüne alındığında 135 Euro'luk ceza kaldırılacağını belirtti.

#NaissanceEnUrgence | Flashé à 130 km/h… pour une naissance ! 👶🚗



Le 12 juillet, Damien a été flashé à 130 km/h sur la rocade de Joué-lès-Tours. À bord : sa compagne Pauline, sur le point d’accoucher. Et c’est dans leur voiture que le petit Nino a vu le jour, sans attendre… pic.twitter.com/WFPiW2uryJ — Police nationale 37 (@policenat37) August 5, 2025

Açıklamada ayrıca, yol güvenliğinin her zaman "öncelik" olduğu vurgulandı ancak "bazı durumların insani ve sağduyulu şekilde ele alınması gerektiği" kaydedildi. Polis paylaşımını, "Hoş geldin Nino ve bu unutulmaz anı bir radar kamerasıyla ölümsüzleştiren aileyi tebrik ediyoruz!" sözleriyle tamamladı.