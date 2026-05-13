Fransa'da gemide norovirüs alarmı! 1 yolcu hayatını kaybetti: 1.700 kişi karantinada

Fransa'nın Bordeaux limanına yanaşan bir kruvaziyer gemisinde görülen norovirüs şüphesi nedeniyle geniş çaplı karantina uygulaması başlatıldı.

Fransız yetkililer, bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından gemide bulunan 1.700'den fazla yolcu ve mürettebatın karantinaya alındığını açıkladı.

Ambassador Cruise Line şirketine ait geminin, çoğunluğu İngiltere ve İrlanda vatandaşı olan 1.233 yolcuyla birlikte Fransa'nın batısındaki Bordeaux limanına ulaştığı bildirildi.

Yetkililer, gemide bulunan yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirtti.

Bir yolcu hayatını kaybetti

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, hayatını kaybedenin 90 yaşındaki bir yolcu olduğu belirtildi. Ayrıca yaklaşık 50 kişide virüse işaret eden semptomların görüldüğü ifade edildi.

Fransız makamları, olası salgının yayılmasını önlemek amacıyla gemide sağlık önlemlerinin artırıldığını ve karantina sürecinin sürdüğünü aktardı.

Norovirüs nedir, nasıl bulaşır?

Norovirüs, mide ve bağırsak sistemini etkileyen oldukça bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor. Halk arasında çoğu zaman "mide gribi" olarak adlandırılsa da, aslında influenza yani grip virüsüyle doğrudan bağlantılı değil. Virüs genellikle ani başlayan mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bazı vakalarda hafif ateş de görülebiliyor.

Norovirüs özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda çok hızlı yayılabiliyor. Virüs; enfekte kişilerle yakın temas, kirli eller, ortak kullanılan yüzeyler, iyi temizlenmemiş yiyecekler veya kirli su yoluyla bulaşabiliyor. Uzmanlar, kusma sırasında havaya yayılan küçük damlacıkların da bulaş riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.