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Fransa'da hükümet COVID-19 tedbirlerini görüşecek

Fransa kabinesinde bugün COVID-19'a karşı alınacak yeni tedbirler görüşülecek.

Fransa'da hükümet COVID-19 tedbirlerini görüşecek
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Fransa Konut Bakan Yardımcısı Emmanuelle Wargon, bugün toplanacak olan kabinenin COVID-19 salgını ile mücadele için alınacak tedbirleri tartışacağını söyledi.

Bir radyo programında konuşan Wargon, Paris gibi vaka sayısının arttığı kentlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin gündemde olup olmadığı yönündeki soruya, Başbakan Jean Castex'in sözlerini tekrarlayarak, "Hiçbir seçenek göz ardı edilemez" yanıtını verdi.

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