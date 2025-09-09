Fransa'da hükümet düştü: Macron beşinci başbakanını arıyor

Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun bütçe kısıtlama planlarına karşı muhalefetin birleşerek güvensizlik önergesi vermesi sonucu hükümet güvenoyu alamadı. 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te 364 milletvekilinin destek verdiği önerge sonrası Bayrou istifasını sunmak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dokuz aydan kısa sürede görevini bırakmak durumunda kalan Bayrou'nun yerine geçecek ismi belirlemek için yeni bir sürece girdi. Macron'un atayacağı yeni başbakan, parlamentoyu birleştirme ve gelecek yılın bütçesini Meclis'ten geçirme gibi zor bir görevle karşı karşıya kalacak.

Olası adaylar kimler?

Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'nun ismi olası adaylar arasında öne çıkarken, merkez soldan bir isim veya bir teknokratın görevlendirilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Macron'un yeni başbakanı ne zaman açıklayacağına dair kesin bir takvim bulunmasa da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada atamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Sosyalist Parti, hükümet kurma sırasının kendilerinde olduğunu ifade eden partiler arasında yer aldı. Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Solun, yeşillerin olmasını isterim. İktidarı talep etmeliyiz" dedi.

Aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi ise erken parlamento veya başkanlık seçimi çağrısını yineledi. Macron'un ise bu seçeneklere şu ana kadar sıcak bakmadığı kaydedildi.