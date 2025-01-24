Fransa'da hükümet krizine yol açan 2025 bütçesi kabul edildi

Fransa'da Parlamento'nun üst kanadı Senato'da tartışmalı 2025 Bütçe tasarısı kabul edildi. Dün yapılan oylamada 105 'hayır' oyuna karşı 217 'evet' oyuyla kabul edilen 2025 Bütçesi'ne sağcı ve merkez sağcı Senatörler destek verdi. 22 Senatör çekimser oy kullandı.

Senatoda sosyalist, çevreci ve komünistlerin desteğini alamayan 2025 Bütçesi'ne aşırı sağcı Ulusal Birlik partili Senatörler de karşı çıktı.

Bütçe 30 Ocak'ta karma komisyona sunulacak

Bütçe tasarısı 30 Ocak'ta 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan karma komisyonunun önüne gelecek. Komisyon, parlamentonun 2 kanadını oluşturan Senato ve Meclis arasında bütçe tasarısında ortak bir metinde uzlaşma sağlamaya çalışacak... Hükümet, bu yılki bütçe kapsamında 32 milyar Euro'luk tasarruf hedefine ulaşmak istiyor.

62 yıldan sonra bir ilk yaşandı...

Geçen yıl Fransa'da yapılan erken genel seçimlerinin ardından, seçimin kaybedenlerinden merkez sağcı Cumhuriyetçiler partisinden Michel Barnier başbakan olarak atanmıştı.

Mecliste 2025 Bütçe tasarısı konusunda uzlaşı sağlayamayan muhalefetteki solcular ve aşırı sağcılar, zaten kırılgan olan Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunmuş ve ülkede 62 yıl aradan sonra ilk kez bir hükümet muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

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