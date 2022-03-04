Fransa'da Macron'a destek artıyor

İlk turu 10 Nisan'da ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak RTL ve Orange için BVA Poll tarafından yapılan ankete göre ilk turda Macron'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 29 oldu. En yakın rakibi Le Pen'e oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16'da kaldı.

KEA Partrner tarafından yapılan ve 1 Mart'ta yayınlanan ankette Macron'a destek yüzde 26, Le Pen'e destek yüzde 19 olmuştu.

BVA Poll anketine katılanların yüzde 13'ü Pecresse'ye ve yüzde 13'ü Zemmour'a oy vereceklerini ifade ettiler.

Ankete göre ikinci tura Macron ile Le Pen'in kalması halinde Macron'a destek yüzde 60 olacak.