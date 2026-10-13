Fransa'da marketlerin soğutma sistemlerine ikinci saldırı

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Le Monde gazetesinin haberine göre, Fransa'da 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece, buzdolaplarının ayarlarını kontrol etmek için İtalyan Dixell firmasının sistemlerini kullanan marketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı düzenlendi.

Gironde ilinde çalışan soğutma teknisyeni Damien Deudon, Bordo çevresinde Dixell'in soğutma sistemini kullanan bir süpermarketin gece bu siber saldırıdan etkilendiğini belirtti.

Deudon, siber saldırının faillerinin dondurucuların ayarlarını değiştirerek sıcaklığı -22 dereceden 150 dereceye çıkardığına dikkati çekerek, soğutma sistemlerinin saniyede 2 veya 3 ayarı değiştirdiğini ifade etti.

Bunun bir insanın yapabileceğinden daha hızlı olduğuna işaret eden Deudon, 25 yıllık kariyerinde ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi.

Fransa'daki Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı (Anssi), soğutma sistemi uygulamalarını etkileyen sızmalardan haberdar olduğunu bildirdi.

Ici Occitanie medyasının haberine göre, Tarn ilinde de Dixell'in soğutma sistemini kullanan bir market saldırıdan etkilendi.

Soğuk zinciri bozulduğu için marketin buzdolaplarındaki tüm gıda malzemeleri çöpe atıldı.

Yüzlerce marketin soğutma sistemlerine siber saldırı

Fransa'da dün farklı zincir marketlere ait yüzlerce marketin buzdolaplarında kullandığı soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı düzenlenmişti

Saldırıyı düzenleyen korsanlar, Danimarkalı Danfoss şirketinin geliştirdiği söz konusu soğutma sistemine girerek marketlerin buzdolaplarının sıcaklığını uzaktan değiştirmişti.

Bu durum, birçok marketin buzdolaplarındaki taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinin soğuk zincirinin bozulmasına neden olmuştu. Marketler de söz konusu ürünleri imha etmişti.

Paris Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.