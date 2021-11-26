Fransa'da Martinique adasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Martinique Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Kasım'dan bu yana yapılan eylemlerde şiddet olaylarının yaşandığı, güvenlik güçlerine ve halka yönelik şiddet uygulandığı belirtildi.

Sükunet tesis edilene kadar 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiği ifade edilen açıklamada, olaylarda 11 kişinin gözaltına alındığı ve birçok silahın ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, eylem özgürlüğünün temel hak olduğunu ancak şiddete başvurulmaması gerektiği aktarıldı.

Adada sağlık kartı uygulamasına karşı yapılan eylemlerde, çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe verilmiş, yollarda blokaj eylemi yapılmıştı.