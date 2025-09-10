Fransa'da muhalefetten yeni başbakana güvenoyu baskısı

Fransa'da François Bayrou hükümetinin 8 Eylül'de yapılan güven oylamasında düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakanlığa atanan merkez sağcı Sébastien Lecornu'nun kuracağı hükümet tartışma konusu oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, sol ittifakın 2024 erken seçimlerinde en fazla sandalyeyi kazanmasına rağmen Macron'un üçüncü kez merkez sağ bir ismi başbakanlığa getirmesi muhalefetin tepkisini çekti. Yaklaşık 8 yıldır hükümetin farklı kademelerinde görev yapan ve son olarak Savunma Bakanlığı yapan Lecornu'nun atanmasına en sert tepki sol partilerden geldi.

Gensoru önergesi sunulacak

Mecliste en fazla sandalyeye sahip olan solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Genel Koordinatörü Manuel Bompard, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, Lecornu'nun kuracağı hükümetin de güven oylamasına gitmesi gerektiğini söyledi. Bompard, aksi halde LFI olarak hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını belirtti.

İttifakın ikinci büyük ortağı Sosyalist Parti (PS) de yeni hükümette yer almayacaklarını açıkladı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella ise, yeni başbakanı “eylemlerine ve bütçe konusunda atacağı adımlara göre değerlendireceklerini” söyleyerek hükümete karşı şimdilik gensoru önergesi sunmayacaklarının sinyalini verdi.

Siyasi kariyerine 19 yaşında başladı

Macron'un atadığı Lecornu, 19 yaşında milletvekili yardımcılığıyla başladığı siyasi kariyerinde 2017'den bu yana çeşitli bakanlıklarda görev yaptı.

Bayrou hükümeti, kamu borçlarının azaltılması amacıyla bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve 43 milyar avro tasarruf yapılmasını öngören 2026 bütçesi üzerinde muhalefetle uzlaşamayınca güven oylamasına gitmiş, ancak meclisten yeterli desteği alamayarak düşmüştü.