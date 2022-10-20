Fransa'da petrol grevi iki rafineride devam edecek

Fransa'da dört haftaya yakın süredir grevde olan TotalEnergies petrol işçilerinden neredeyse tamamı dün ve bugün işe dönme kararı alırken, yalnızca Normandy ve Feyzin rafinerilerdeki işçiler greve devam edecek.

Neredeyse bir aydır Fransa'nın akaryakıt istasyonlarına yakıt akışını kesen, uzun kuyruklara ve kamuoyunda öfkeye yol açan grevde işçiler, enflasyonu orantılı biçimde yansıtacak ücret artışı talep ediyor.

CGT sendika sözcüsünün Reuters'a verdiği bilgiye göre TotalEnergies'in La Mede'deki rafinerisi ile Dunkirk'deki deposunda işçiler bu sabah işe dönme kararı alırken diğer tüm grevler sonlandırıldı.

AFP'ye dün konuşan sendika sözcüsü de Donges'de, Bouches-du-Rhone bölgesinde ve kuzeydeki üç rafineride işçilerin grevi sonlandırmaktan yana oy kullandığını belirtmişti.

Fransa hükümet sözcüsü Olivier Veran'ın dün yaptığı açıklamaya göre grevler sebebiyle akaryakıta ulaşmakta sorun yaşayan istasyonların oranı, haftasonu yüzde 30 civarındayken yüzde 21'e indi.

Kabine toplantısından sonra konuşan Veran, "Normal bir duruma geri dönmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son birkaç günkü gelişmeler, bunu yakında başarabileceğimize işaret ediyor" dedi.