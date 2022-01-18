Fransa'da rekor: 464 bin 796 yeni vaka

Fransa’da COVID-19 salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 464 bin 769 yeni COVID-19 vakası tespit edildiği bildirdi. Bu sayı, ülkede salgının başından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka olarak kayıtara geçti.



Ülkede son 24 saatte 375 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 127 bin 638'e çıktı. Ülke genelinde 3 bin 881'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 526 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.



Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede 53 milyon 649 bin 830 kişiye tek doz, 32 milyon 421 bin 168 kişiye ise hatırlatma dozu yapıldığı açıklandı.



Toplamda 133 milyon 446 bin 681 doz aşı uygulandığı ifade edildi. Ülkede aşı kampanyasının başlamasından bu yana nüfusun yüzde 79.6’sının en az bir doz COVID-19 aşısı aldığı kaydedildi.