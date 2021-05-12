Fransa’da 'sağlık kartı' uygulaması kabul edildi

Fransa’da sağlık acil durumunun sonlanması ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) "sağlık kartı" uygulamasını içeren tasarı Ulusal Meclisten geçti.

Ulusal Mecliste gün içinde yapılan ilk oylamada reddedilen tasarı, ikinci oylamada 85'e karşı 208 oyla kabul edildi.

Tasarı, COVID-19 salgını nedeniyle ilan edilen sağlık acil durumundan, 2 Haziran'dan eylül ayı sonuna kadar kademeli çıkış ve tartışmalı sağlık kartı uygulamasını içeriyor.

Uygulama, toplu etkinliklere katılmak ve belirli mekanlara girebilmek için negatif COVID-19 testi sonucu veya aşı belgesi ya da hastalığı kapmışsa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

Ülkede 2 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak normalleşme süreci başlamıştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 791 yeni COVID-19 vakası kaydedildi.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 5 milyon 800 bin 170’e yükseldiği ülkede, son açıklanan 251 ölümle virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 964 oldu.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 18 milyon 505 bin 785'e çıktı, bunlardan 8 milyon 243 bin 215'ine ikinci doz uygulandı.