Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda

13 Nisan 2019

Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı tepkilerini dile getirmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 22. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'teki Nation Meydanı'nda toplanan göstericiler, Republique Meydanı'na kadar yürüdü. Polisin eylemcilere biber gazı kullandığı gösteride 15 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, eyleme katılarak sarı yeleklilere destek verdi.

Polis, Champs-Elysees Caddesi'nde gösteri yapması yasaklanan eylemcilerin Charles de Gaulle Etoile Meydanı'nı çevreleyen sokaklar ile Elysee Sarayı ve Ulusal Meclis civarından uzak tutulması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Sarı yeleklilere göre ise 80 bin 500 kişi katıldı

Lille, Lyon ve Toulouse kentlerinin merkezlerinde de gösteri yapılmasına izin verilmedi.

Toulouse'da gösteri yasağına rağmen sokağa çıkan eylemciler, iş aracını ateşe verdi. Polisin biber gazı kullandığı gösteride 23 kişi gözaltına alındı ve 2 kişi ağır yaralandı.

Toulouse Belediye Başkanı Jean-Luc Moudenc, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterideki şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Bordeaux, Marsilya, Strazburg ve Montpellier gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi. Lille'deki eylem de merkezin dışında yapıldı.

Ülke çapında düzenlenen gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 31 bin kişi, sarı yeleklilere göre ise 80 bin 500 kişi katıldı.

Fransız yetkililer, eylemlerdeki şiddet olaylarını önlemek için geçen haftalarda da Champs-Elysees Caddesi'nin yanı sıra Bordeaux, Toulouse, Avignon ve Rouen gibi birçok şehirdeki gösterilere izin vermemişti.

Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Sarı yeleklilerin eylemleri, 18 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken bine yakın kişi hapse mahkum edildi.

Kaynak: AA