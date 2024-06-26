Fransa'da seçime 4 gün kala aşırı sağcı örgütlere yasak

Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın sandıktan zaferle ayrılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

Associated Press'te yer alan habere göre, Fransız hükümeti, seçime dört gün kala aşırı sağcı ve "radikal İslamcı" örgütlerin dağıtılması talimatını verdi.

Hükümetin kararını duyuran İçişleri Bakanı Geral Darmannen, örgütlerin dağıtılması talimatına gerekçe olarak "şiddet riski"ni gösterdi. Talimatnamedeki örgütler arasında, şiddete teşvik ve antisemitizm teorileriyle ilişkilendirilen ve üyeleri geçmişte aşırı sağcı Le Pen'e destek vermiş olan Birlik Savunma Grubu da (GUD) yer aldı.

Le Pen'in Ulusal Koalisyon partisi, 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerinde iki turlu olarak gerçekleştirilecek seçimler öncesinde tüm anketlerde önde gidiyor.