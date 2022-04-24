Fransa'da seçimin galibi Macron

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

Seçime katılım oranı yüzde 71,8

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor.

Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı.

Marin Le Pen: Haziran'daki genel seçimler için mücadele edeceğiz

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen, seçim sonuçlarıyla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Le Pen, ikinci turda aldığı yaklaşık yüzde 42'lik oyun bir zafer olduğunu ve haziran ayındaki genel seçimler için mücadele edeceğini söyledi.

Le Pen, partisinin yeniden seçilen Emmanuel Macron'a karşı olanların oylarını arkasına alacağını söyledi.

Avrupalı liderler Macron'u kutladı

Macron'un zaferinin ardından Avrupa liderleri, Macron'a kutlama mesajları yayınladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macron'u tebrik ederek "mükemmel işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyorum. Birlikte Fransa ve Avrupa'yı ileriye taşıyacağız," ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise "En içten tebrikler sevgili Emmanuel Macron, bu çalkantılı zamanlarda sağlam bir Avrupa'ya ve daha egemen, daha stratejik bir Avrupa Birliği'ni destekleyen Fransa'ya ihtiyacımız var. Fransa'ya bir 5 yıl daha güvenebiliriz," ifadelerini kullandı.