Fransa’da siyasi belirsizlik CAC 40’ı sarstı
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu’nun istifası ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabine değişikliğine yönelik eleştiriler, ülke piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Siyasi belirsizlik, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, Paris borsası CAC 40 endeksi sert düşüş kaydetti.
Haftanın ilk işlem gününde CAC 40 endeksi yüzde 2’ye varan kayıpla Avrupa borsalarının gerisinde kaldı. Piyasalarda satış baskısının artmasında, Macron’un Lecornu’nun istifasını kabul etmesi ve yeni kabinenin “beklenen reform atılımını temsil etmediği” yönündeki eleştirilerin etkili olduğu belirtiliyor.
Ekonomist Yacine Rouimi, Fransa hükümetinin düşmesi halinde ülkenin GSYH’nın yüzde 5 ila 5,4’ü seviyesinde bir bütçe açığıyla karşılaşabileceğini öngörüyor. Rouimi’ye göre, hükümetin düşmesi durumunda Fransa “özel harcama yasası” çerçevesinde faaliyet gösterebilir.
Siyasi tansiyon bankacılık hisselerinde de sert satışa yol açtı. Societe Generale hisseleri yüzde 7, Credit Agricole ise yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.