Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 COVID-19 vakası tespit edildi

Delta varyantının yaygın görüldüğü Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 kişide daha COVID-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 844 bin 249'a yükseldi.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 480'e çıktı. Hastanelerde 899’u yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 971 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 37 milyon 119 bin 805'e yükseldi, 29 milyon 781 bin 387 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplam 64 milyondan fazla doz aşı yapıldı.