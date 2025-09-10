Fransa'da sular durulmuyor! 'Her şeyi durdur' protestoları günlük yaşamı felç etti

Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun hükümetinin düşmesinin ardından ülkede tansiyon yükseldi. Fransız halkının geniş katılımlı çağrılarıyla “Her Şeyi Durdur” protestoları başladı.

Bayrou’nun hükümeti, bütçe görüşmelerinde güvenoyu alamayarak düşmüştü. Bayrou tarafından hazırlanan bütçe, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 43 milyar euro tasarrufu hedefliyordu. Bu hedefler, halkın tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaşananların ardından Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atadı. Halk, hükümete ve kemer sıkma politikalarına karşı sokaklara döküldü.

85 kişi gözaltına alındı!

Protestocular, bugün ülke çapında ulaşım, okullar ve günlük yaşamı felç etmeyi amaçlayan "her şeyi durdur" hareketi çağrısında bulundu. Hükümet ise protesto çağrılarına yanıt olarak, 80 bin polisi görevlendirdiğini açıkladı.

Kemer sıkma politikalarına tepki olarak başlayan protestolar, Paris ile Lyon ve Rennes gibi kentlerde sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Fransız basını, göstericilerin trafiği durdurmak için barikat kurdu, otobüsler ateşe verildiğini yazdı. Güvenlik güçleri, trafiğin yeniden normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca polislerin, trafiğin durdurulmasını engellemek için eylemcilere biber gazı kullandığı da kaydedildi.

Gösteriler nedeniyle 85 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başkent Paris'te eylemlere lise öğrencileri de katıldı. Öğrenciler, okulların girişine çöp kutularıyla barikat kurdu.

Protestolara bugün ülke genelinde 100 bin kişinin katılması ve gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Grev çağrısı yapıldı

Öte yandan, Fransa'da grev çağrısı yapıldığı da kaydedildi. Sendikaları 18 Eylül'de ülke çapında bir iş bırakma eylemi çağrısında bulundu. Euronews'te yer alan habere göre, Sağlık ve eczane çalışanları, tıbbi geri ödemelerdeki kesintiler ile bazı ilaçlara getirilen indirimleri protesto ediyor. Sendikalar, 18 Eylül’de ülke çapında iş bırakma eylemi çağrısında bulundu.