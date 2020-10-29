Fransa’da terör saldırısı: En az üç ölü

29 Ekim 2020

Fransız polisi bir kadının başının kesilerek öldürüldüğü bilgisini verirken, ülkede saldırının ardından güvenlik alarmı en yüksek düzeye çekildi. Saldırının Nice’teki Notre-Dame Kilisesi’nde gerçekleşmesi olayın bir terör saldırısı olarak değerlendirilmesine neden olurken, olaydan birkaç saat sonra da Avignon şehrinde sokakta bıçakla etrafındakileri öldürmekle tehdit eden ve “Allahu Ekber” diye bağıran bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Paris’te öğretmen Samuel Paty’nin vahşice öldürülmesi sonrası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslami aşırıcılıkla ve terörle ilgili ifadeleri Arap dünyasında ve Türkiye’de islam karşıtlığı olarak yorumlanmış, bu ülkelerde Fransız ürünlere karşı boykot çağrıları yapılmıştı. Fransa’nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği de yazılı bir açıklamayla Cidde Konsolosluğu’nda bir görevliyi bıçakla yaraladığı belirtilen bir saldırganın göz altına aldığını duyurdu.