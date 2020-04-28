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Fransa'da tüketici güvenin 48 yılın en sert düşüşü

Fransa'da tüketici güveni 1972'den bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

Fransa'da tüketici güvenin 48 yılın en sert düşüşü
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Fransa'da tüketici güveni anketin yapılmaya başlandığı 1972 yılından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

Fransa ulusal istatistik enstitüsü Insee'nin yaptığı ankete göre, Fransa'da tüketici güven Nisan ayında, Mart ayındaki 103 seviyesinden 95'e geriledi. Bu, Endeks'in Şubat 2019'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler ise Nisan ayında tüketici güveninin 87 puana inmesini bekliyorlardı. Insee'nin açıklamasına göre tüketici güveni için ankete yanıtlar 27Mart-18 Nisan döneminde toplandı.

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