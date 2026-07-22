Fransa'da yasaklı pestisit krizi: Bakan istifasını sundu

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Fransa'da daha önce yasaklanan bazı pestisitlerin belirli koşullar altında yeniden kullanılmasına imkân tanıyan yeni tarım yasası, siyasi çevrelerde görüş ayrılıklarına neden oldu.

Yerel basının aktardığına göre "acil tarım yasası" olarak anılan düzenleme, Ulusal Meclis'te 224'e karşı 296, Senato'da ise 111'e karşı 214 oyla kabul edildi.

Yasaklı pestisitlere istisnai izin

Yeni düzenlemeyle Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesi'ne (ANSES), ciddi güçlüklerle karşılaşan tarım sektörlerinde asetamidprid ve flupiradifuron kullanımına istisnai olarak izin verme yetkisi verildi.

Fransa'da daha önce kullanımı yasaklanan söz konusu pestisitlere, Avrupa Birliği (AB) mevzuatı kapsamında sınırlı ölçüde izin veriliyordu.

İktidar cephesinde görüş ayrılığı

Yasanın kabul edilmesi, yalnızca sağ ve sol partiler arasında değil, merkez sağ iktidar bloğu içinde de bölünmeye yol açtı. Hükümete destek veren bazı milletvekilleri, asetamidpridin düzenlemeye dahil edilmesine karşı çıkarken bu konuda değişiklik önergesi sunmalarının engellendiğini belirterek tepki gösterdi.

Düzenlemeye kabine içinden de itiraz geldi. Ekolojik Geçiş Bakanı Monique Barbut, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu. Ancak Macron'un istifayı kabul etmemesi üzerine Barbut, görevini sürdüreceğini açıkladı.

Hükümetin yasa üzerindeki demokratik tartışmaları engellediğini savunan Barbut, düzenlemeyi "çevresel bir gerileme" olarak niteledi.

Pestisitlerin etkileri tartışılıyor

Yasayı destekleyen milletvekilleri, düzenlemenin Fransız çiftçilerin Avrupa'nın diğer ülkelerindeki üreticilerle eşit koşullarda rekabet edebilmesine katkı sağlayacağını savundu. Karşı çıkanlar ise pestisitlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası zararlarına dikkat çekti.

Çiftçilerin protestolarının ardından geldi

Fransız hükümeti, AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında yılın başında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına tepki gösteren çiftçileri memnun etmek amacıyla bazı adımlar atacağını duyurmuştu. Acil tarım yasası da bu kapsamda hayata geçirilen düzenlemelerden biri olarak değerlendiriliyor.

AB-MERCOSUR Anlaşması'na karşı geniş çaplı gösteriler düzenleyen Fransız çiftçiler, daha düşük standartlarda üretildiğini savundukları Güney Amerika menşeli ucuz tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa pazarına girmesinin yerli üreticileri zor durumda bırakacağını belirtiyor. Çiftçiler, bu durumun birçok çiftliğin iflasına neden olabileceğini ileri sürüyor.