Fransa'da yeni bir COVID-19 mutasyonu görüldü
Fransa hükümeti, ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir COVID-19 mutasyonu görüldüğünü duyurdu.
Reuters
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Fransa Sağlık Bakanlığı Fransa'nın Brittany bölgesinde yeni bir COVID-19 mutasyonunun görüldüğünü açıkladı.
Bakanlık yapılan ilk testlerin mutasyonun COVID-19'un daha ağır ya da daha hızlı yayılan bir türü olup olmadığının belirlenemediğini ifade etti.
Yapılan açıklamada mutasyonun Lannion kentinde hastaneye başvuran birkaç kişide görüldüğü ifade edildi.