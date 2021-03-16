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Fransa'da  yeni bir COVID-19 mutasyonu görüldü

Fransa hükümeti, ülkenin Brittany bölgesinde yeni bir COVID-19 mutasyonu görüldüğünü duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Fransa Sağlık Bakanlığı Fransa'nın Brittany bölgesinde yeni bir COVID-19 mutasyonunun görüldüğünü açıkladı.

Bakanlık yapılan ilk testlerin mutasyonun COVID-19'un daha ağır ya da daha hızlı yayılan bir türü olup olmadığının belirlenemediğini ifade etti.

Yapılan açıklamada mutasyonun Lannion kentinde hastaneye başvuran birkaç kişide görüldüğü ifade edildi.