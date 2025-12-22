Fransa'da yeni skandal: Louvre Müzesi'nden sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı soyuldu

Fransa ekim ayında yaşanan Louvre Müzesi soygununun ardından şimdi de Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaşanan binlerce euroluk hırsızlığı konuşuyor.

Yetkililer, Cumhurbaşkanlığı konutunda çalışan bir servis görevlisinin, binlerce euro değerinde gümüş eşya ve masa takımı çalmaktan bu hafta tutuklandığını bildirirken, olayla ilgili üç kişinin gelecek aylarda yargı önüne çıkacağoı öğrenildi.

Tahmini zarar 15 bin ile 40 bin euro arasında

Kayıp eşyaları Élysée Sarayı'nın baş kahyasının bildirdiği ve tahmini zararın 15 bin ile 40 bin euro arasında olduğu belirtildi. Mobilyaların terdarikçisi Sèvres, kayıp eşyaların birkaçını çevrimiçi müzayede sitelerinde tespit ederken, müfettişler saray çalışanlarının sorgusunda gümüşlerden sorumlu kahyadan şüphelendi.

Adamın bu tarz ürünlerin internet üzerinden satışını yapan bir şirketin yöneticisiyle ilişkisi olduğu ve ikinci el satış platformunda "Fransız Hava Kuvvetleri" damgalı bir tabak ile kamuya satışı yapılmayan "Sèvres Fabrikası"na ait küllükleri satışa koyduğu belirlendi. Kahyanın kişisel dolabında, aracında ve evinde de yaklaşık 100 parça eşya bulundu. Ele geçirilen eşyalar arasında bakır tencereler, Sèvres porselenleri, bir René Lalique heykeli ve Baccarat şampanya kadehleri ​​yer alıyordu.

Çalınan malların tek bir kişiye satıldığı öğrenilirken, ele geçirilen eşyalar Élysée Sarayı'na iade edildi. Olaya karışan toplam 3 şüpheli, 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euro para cezasıyla yargılanacak.