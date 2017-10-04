Fransa'da yeni terörle mücadele yasası onaylandı

04 Ekim 2017

Fransa, yaklaşık iki yıldır süren ve altı kez uzatılan OHAL uygulamasına son vermeye hazırlanırken, ülkede her zamankinden daha katı bir terörle mücadele yasası onaylandı.

Yeni yasa, OHAL dönemlerinde uygulanan bazı önlemleri kapsıyor. Buna göre, adli herhangi bir karar olmaksızın evler daha kolay aranabilecek, bireylerin seyahat hakları yaşadıkları bölge ile sınırlandırılabilecek. Yasa, 415 evet oyuna karşın 127 hayır ve 19 çekimser oyla kabul edildi.

Fransa'da OHAL 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bombalı saldırının ardından ilan edilmiş ve bugüne kadar altı kez uzatılmıştı. Son kez 6 Temmuz'da uzatılan OHAL Kasım 2017 itibariyle sona erecek.

Kaynak: DHA