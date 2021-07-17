Fransa'dan 6 Avrupa ülkesine test zorunluluğu

Fransa, COVID-19'un Delta varyantıyla mücadele kapsamında, bazı Avrupa ülkelerinden gelenlere test beyanını mecbur kıldı.

Fransa Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere, İspanya, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Hollanda'dan gelen yolculardan, COVID-19 testi sonucu göstermeleri istenecek ve uygulama 18 Temmuz Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.

İngiltere'den gelenlerden son 48 saatte, diğer ülkelerden gelenlerden ise son 72 saatte yapılmış test sonucu talep edilecek. Uygulama, tek doz COVID-19 aşı olanları da kapsıyor.

Ayrıca hangi ülkeden gelirse gelsin, Avrupa İlaç Ajansınca tanınan aşılardan (Pfizer, Moderna, AstraZeneca veya Janssen) tam şema uygulanmış yolculara yönelik kısıtlamalar, bugünden itibaren kaldırılacak.

Diğer yandan Tunus, Mozambik, Küba ve Endonezya; Fransa'nın "kırmızı" ülkeler listesine alındı.