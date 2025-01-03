Fransa'dan Beşar Esad sonrası Suriye'ye ilk ziyaret! Günün mesajı: 'Suriyelilere ait bir Suriye'

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye ziyaretinde bulunan Fransa'nın Dışişleri Bakanı Barrot, Şam’da sivil toplum temsilcileriyle görüştü. Barrot, ülkede yaşanan yeni gelişmeler sonrasında 'yeni bir umut' doğduğunu dile getirdi.

Fransa’nın Suriye halkının yanında olma kararlılığını yineleyen Barrot, Suriye’deki geçiş hükümetine, bu umuda ilişkin 3 mesajlarının olduğunu söyledi.

Suriye’deki geçiş hükümetine 3 mesaj

Barrot üç mesajdan ilkinin 'Suriyelilere ait bir Suriye' mesajı olduğunu belirtti ve ülkede yeni anayasanın yapılması için Fransa’nın hukuki ve teknik anlamda yanlarında olabileceklerini söyledi. Barrot, tüm tarafların yönetime katıldığı bir sistem inşa edilmesini istediklerini ve Suriye için Fransa’nın öncülüğünde uluslararası tarafların da katıldığı bir konferansı temmuz ayında düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Uzlaşı platformu olmazsa olmaz...

İkinci mesajlarının uzlaşı olduğunu söyleyen Barrot, adaletsiz bir uzlaşının mümkün olmadığını, Sednaya Hapishanesi ziyaretinde gördükleriyle bunun daha aşikar hale geldiğini belirtti. Barrot, Suriye’nin cezasızlıkla mücadelesine destek vereceklerini dile getirdi.

Ülkenin kuzeyinde silahlar susmalı

Üçüncü mesajlarının 'egemen ve emin bir Suriye'nin inşasıyla ilişkili olduğunu dile getiren Barrot, “Egemen ve emin Suriye, artık savaşa ve çatışmaya yer bırakmayacak. Bu yüzden ülkenin kuzeyinde silahlar susmalı. Bu yüzden siyasi bir çözüm bulunmalı” dedi. Barrot, Suriye’de DEAŞ’la mücadelelerinin sürdüğünü belirterek yeni bir DEAŞ yapılanmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.