Fransa'dan Brexit şartı

12 Ekim 2020

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Clement Beaune, AB'nin anlaşmasız Brexit ihtimalini önlemek için "kötü bir anlaşma" olarak tanımlanabilecek bir anlaşmanın imzalamayı kabul etmemesi gerektiğini ifade etti.

Beaune daha önce, tarafların arasında gelecek haftalarda bir anlaşma olmasını ve söz konusu anlaşmanın kasım ayı sonunda imzalanmasını beklediğini belirtmişti.