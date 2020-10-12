Fransa'dan Brexit şartı
Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Clement Beaune, ülkesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmasız Brexit'in önüne geçmek adına "ne pahasına olursa olsun" bir anlaşma imzalamasına karşı olduğunu söyledi.
Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Clement Beaune, AB'nin anlaşmasız Brexit ihtimalini önlemek için "kötü bir anlaşma" olarak tanımlanabilecek bir anlaşmanın imzalamayı kabul etmemesi gerektiğini ifade etti.
Beaune daha önce, tarafların arasında gelecek haftalarda bir anlaşma olmasını ve söz konusu anlaşmanın kasım ayı sonunda imzalanmasını beklediğini belirtmişti.