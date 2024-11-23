Fransa'dan da Ukrayna'ya uzun menzilli füze desteği!

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta ABD kendisine ait uzun menzilli Atacms füzelerini kullanmaya izin verirken, bu ülkeyi İngiltere takip etti. Ukrayna, Atacms'ın ardından İngilizlerin Storm Shadow füzelerini de Rusya topraklarını vurmak için kullandı. Ukrayna'ya bir füze desteği de Fransa'dan geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'ya uzun menzilli Fransız füzelerini kullanma izni verdiklerini açıkladı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti.

Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız." dedi.

'Meşru müdafaa' vurgusu

Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri meşru müdafaa çerçevesinde Rusya’ya karşı kullanabileceğini belirtti.

Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu.

Fransız askerleri görev alır mı?

Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi.

Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.