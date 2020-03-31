Fransa'dan, G20'ye 500 milyar dolarlık IMF önerisi

31 Mart 2020

Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire, koronavirüs krizi ile başa çıkmakta zorlanan kalkınmakta olan ekonomilere yardım için atılacak böyle agresif bir adım ile, zorluklarla yüzleşen ülkelere desteği çabuklaşacağını vurguladı.



Fransa Maliye Bakanı, "Şimdi, kalkınmakta olan ülkelerde aşırı kuvvetli olabilecek ekonomik krize karşı bir yanıt hazırlamamız gerekli. Biz çok büyük ve hemen uygulanacak bir yardım istiyoruz" diye konuştu.