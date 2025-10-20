Fransa'dan Gazze'de ateşkese uyulması çağrısı

Barrot, Lüksemburg'da yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

New York’ta eylülde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yapılan Filistin'de iki devletli çözümün sağlanmasına ilişkin uluslararası konferansın üzerinden tam 1 ay geçtiğini hatırlatan Barrot, “Fransa’nın barış planında aktif bir rol oynamak istediğini” yineledi.

Barrot, İsrail’in Gazze’de saldırılarını sürdürdüğü bir süreçte, “Gazze’de ateşkesin yeniden ihlal edilmesinden derin endişe duyduğunu” belirterek, “Tüm taraflar, geçtiğimiz hafta Şarm el-Şeyh’te imzalanan anlaşma kapsamında verdikleri taahhütlere kesinlikle uymalıdır.” dedi.

Şu anda önceliğin Gazze’ye büyük ölçekli insani yardımın ulaştırılması ve güvenliğin sağlanması olduğunu kaydeden Barrot, Gazze’ye yardımların geniş çapta ulaşması için tüm geçiş noktalarının açılması gerektiğini vurguladı.

Barrot, “Avrupa Birliği, bu noktaların güvenliğini sağlama konusunda da hazırdır.” dedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.