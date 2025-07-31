Fransa’dan Gazze’deki yardım dağıtımına tepki: Bu utanç verici

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze Şeridi’nde yardım dağıtım için kurulan ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi. Barrot, Gazze’de insani yardım dağıtımı sırasında yaşanan ölümleri hatırlatarak, GHF faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Barrot, "Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın faaliyetlerinin sona ermesini talep ediyorum. Askerileştirilmiş yardım dağıtımı, Gazze’de kan dökülmesine neden oldu. Bu bir skandaldır, utanç vericidir ve sona ermelidir" dedi.

Fransa, yarından itibaren Gazze’ye 4 havadan yardım operasyonu ile 40 tonluk insani yardım ulaştırılacağını açıkladı.