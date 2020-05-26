Fransa'dan otomobil sektörüne 8 milyar euro destek

26 Mayıs 2020

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen otomobil sektörüne 8 milyar euro destek sağlanacağını bildirdi.

Macron, Etaples semtinde bir fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın 2025'ten itibaren yılda 1 milyon elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir araç üretmesini ve Avrupa'da en çok araç üreten ülke haline gelmesini istediğini söyledi.

Salgının otomobil sektörünü çok etkilediğini ifade eden Macron, bu sektöre 8 milyar euro destek sağlanacağını belirtti.

Macron, salgın nedeniyle yaklaşık 500 bin aracın satışının yapılamadığını, bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren 200 bin aracın satışında Fransızlara destekte bulunacaklarını ifade ederek, elektrikli araç satın alan kişilere 7 bin euro ve şirketlere 5 bin euronun yanı sıra hibritli araçlara 2 bin euro indirim yapılacağını bildirdi.

Macron, Fransız otomobil markası Renault'un 2022'ye kadar elektrikli araç üretimini 3 kat artıracağı bilgisini paylaştı.

Renault'un elektrikli araç için motor üreteceğini aktaran Macron, salgından olumsuz etkilenen Renault'a 5 milyar euro mali yardım yapılıp yapılmayacağının görüşmelerin ardından karar verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA