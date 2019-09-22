Fransa'nın Colmar kentinde camiye saldırı
Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Fransa'da Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Saldırgan kendini bıçakla yaraladı
Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.
Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Kaynak: AA