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Fransa'nın Colmar kentinde camiye saldırı

Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.

Fransa'nın Colmar kentinde camiye saldırı
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Fransa'da Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırgan kendini bıçakla yaraladı

Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.

Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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