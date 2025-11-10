Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy şartlı tahliye edildi
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Libya'dan yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı iddiasıyla aldığı 5 yıl hapis cezasının temyiz süreci devam ederken şartlı tahliye edildi. Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendirerek eski liderin elektronik kelepçe ve adli gözetim altında serbest bırakılmasına hükmetti.
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki temyiz süreci devam ederken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin avukatları tarafından yapılan başvuruyu değerlendirerek eski cumhurbaşkanının şartlı tahliyesine karar verdi.
Temyiz davasının Mart 2026'da görülmesi bekleniyor.
Ne olmuştu?
Sarkozy, Libya'dan yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı iddiasıyla daha önce 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve geçtiğimiz ay cezasını çekmek üzere cezaevine girmişti.
Mahkemenin bugünkü kararıyla Sarkozy, temyiz davası sonuçlanana kadar elektronik kelepçe ve adli gözetim altında serbest kalacak. Fransız basını, serbest bırakılmasının ardından Sarkozy'nin kısa sürede Paris'teki evine döndüğünü aktardı.