“Fransa’nın yeni bir karantinaya ihtiyacı var”

Fransız BFM televizyon kanalına konuşan Fransa hükümetinin sağlık danışmanı Jean-François Delfraissy, COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı varyantı ile mücadele kapsamında yeni karantinaların gerekli olacağını açıkladı.

“Eğer tedbirleri sıkılaştırmazsak, kendimizi mart ayı ortasından itibaren oldukça zor bir durumda bulabiliriz” diyen Delfraissy, içinde olduğumuz haftanın kritik olduğunu ve ülkede yeni karantina uygulamaları için politikacıların bir karar vermesi gerektiğini ifade etti.

COVID-19 vakaları Fransa’da kasım ayında günlük 90 bin yeni vaka ile pik yaparken, vaka sayısı zamanla azalmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fransa Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada günlük vaka sayısın 20 binlere gerilediği belirtilmişti.