Fransa'ya 9,2 milyar Euro'luk yatırım taahhüdü

Fransa Hükümeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve ülkenin iş dünyası için cazibesini sergilemeyi amaçlayan "Choose France" zirvesi öncesinde önemli bir yatırım taahhüdü duyuruldu. Fransa Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, çeşitli şirketler ülkeye toplam 9.2 milyar euro tutarında yeni yatırım yapmayı taahhüt etti.

Toplam yatırım projelerinde artış

Bu yeni taahhütler, Fransa'nın siyasi belirsizliklerle mücadele ettiği bir dönemde gelerek, euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisinin küresel bir iş merkezi olma iddiasını güçlendiriyor. Enerjiden gıdaya ve sağlık sektörüne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren birçok Fransız ve uluslararası şirket, zirve öncesinde bu niyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Bu 9.2 milyar euroluk yeni yatırım, son bir yıl içinde açıklanan 21.2 milyar euroluk taahhüde eklenerek, toplamda 150 proje için duyurulan yatırım miktarını 30.4 milyar euroya taşıdı. Hükümet, bu rakamlarla yatırımcıların ülkeye olan güvenini koruduğunu göstermeyi hedefliyor.

Siyasi belirsizlik ve vergi tartışmaları

Ancak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iş dostu reform gündemi, geçen yılki erken seçimlerin ardından ortaya çıkan bölünmüş parlamento nedeniyle zorluklarla karşı karşıya. Muhalefet partileri, arz yönlü politikaları tersine çevirme girişimlerini sürdürürken, ülkenin bütçe açığı krizi, özellikle vergilendirme konusunda şirketler için belirsizlik yarattı.

Şirket yöneticileri, hükümetin yüksek bütçe açığını harcama kesintileri yerine vergilerle kapatma eğilimine karşı çıkıyor. Özellikle 2026 bütçesinde iş vergilerinin artırılması planları, iş dünyasından eleştiri alıyor. Bu duruma rağmen, L’Oréal Başkanı Jean-Paul Agon, Fransa'nın rekabetçi ortamını işaret ederek, "Fransa’da başarılı olabiliyorsanız, her yerde başarılı olabilirsiniz" dedi.

Maliye Bakanı Roland Lescure ise kamu maliyesini sadece vergi artışlarıyla düzeltme yaklaşımının ekonomiyi ve istihdamı boğacağını belirterek, hükümetin büyümeyi koruma politikasının altını çizdi.

Ekonomik büyüme beklentileri aştı

Bu siyasi ve mali tartışmalara rağmen, Fransa ekonomisi dirençli bir görüntü sergiliyor. Ekonomi, üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 büyüme kaydederek beklentilerin üzerine çıktı. İhracat ve yatırımlardaki artış sayesinde bu performans, Fransa'nın Almanya ve İtalya gibi bazı euro bölgesi ortaklarını geride bırakmasını sağladı.