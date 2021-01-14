Fransa'ya girişlerde COVID-19 test sonucu istenecek

Fransa, 18 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış negatif COVID-19 test sonucu talep edecek.

Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük ortalama COVID-19 vaka sayısının 16 bin olduğunu, salgının aktif şekilde yayılmaya devam ettiğini söyledi.

18 Ocak'tan itibaren AB dışındaki ülkelerden Fransa'ya gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış negatif COVID-19 test sonucu isteneceğini duyuran Castex, ayrıca bu kişilerin ülkeye girişlerinin ardından kendilerini 7 gün izole etmeleri ve bu sürenin sonunda yeniden test yaptırmalarının gerekeceğini bildirdi.

Castex, AB üyesi ülkelerden Fransa'ya gelenlerle ilgili kararın 21 Ocak'ta düzenlenecek AB Zirvesi'nde alınacağını kaydetti.

COVID-19 nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını açıklayan Castex, ülkede okulların açık kalmaya devam edeceğini söyledi.

Castex, salgının seyrinin daha da kötüleşmesi halinde ülke genelinde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması kararı alabileceklerini söyledi.

Bu ay sonunda COVID-19 aşısı vurulan kişi sayısının 1 milyonu geçeceğini ifade eden Castex, 18 Ocak'tan itibaren 700 aşı merkezinin açılacağı bilgisini paylaştı.